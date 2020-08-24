Растёт число жертв внезапных наводнений в Турции

В Турции растёт число погибших в результате внезапных наводнений на севере страны. Жертв уже шесть, в..

В Турции растёт число погибших в результате внезапных наводнений на севере страны. Жертв уже шесть, в том числе погиб один офицер жандармерии. Ещё десять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Задействовано около тысячи специалистов. Им удалось спасти более 150 человек.

Наводнение в провинции Гиресун на побережье Чёрного моря вызвал непривычно сильный ливень. По данным Министерства сельского хозяйства, выпало полторы месячных нормы осадков.

Селевые потоки прошли через несколько населённых пунктов. Они сносили автомобили и столбы линий электропередачи. Повреждены и жилые дома. В некоторых районах нет света. Пострадали также соседние провинции Ризе и Трабзон. По словам министра внутренних дел Турции, нанесён большой урон инфраструктуре.

От завалов пытаются расчистить 83 дороги, чтобы по ним можно было возобновить движение.

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям выделило на помощь пострадавшему региону 9 миллионов лир. Это более миллиона долларов США.

Для Турции наводнения – второй по масштабам разрушений вид стихийного бедствия после землетрясений.

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