Бывшего премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию

[Наджиб Разак, бывший премьер-министр Малайзии]:

«Ожидал ли я такого результата? Я же не какой-нибудь предсказатель, чтобы это делать. Но как всегда надеешься на лучшее, а готовишься к худшему».

Бывшего премьер-министра Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию. Суд в Куала-Лумпуре признал Наджиба Разака виновным в многомиллионных хищениях из государственного инвестиционного фонда развития. Фонд вкладывал средства во многие проекты: от стран Персидского залива до Голливуда.

Суд по делу начался весной 2019 года. Разака признали виновным по всем семи пунктам, среди которых злоупотребление властью и отмывание денег. Согласно обвинению, экс-премьер похитил более миллиарда долларов – в частности, на подкуп чиновников, финансирование своих проектов, а также покупку предметов роскоши.

Политику назначили штраф более чем в 49 миллионов долларов. При этом в заключение его пока не отправили. Чтобы выйти под залог, ему нужно будет заплатить более 235 тысяч долларов.

Премьер все обвинения отрицает и утверждает, что финансовые нарушения произошли по вине его советников, которые якобы ввели его в заблуждение.

[Наджиб Разак, бывший премьер-министр Малайзии]:

«Это ещё не конец света, будет процесс апелляций. Мы надеемся, что достигнем успеха».

Наджиб Разак пришёл к власти в 2009 году и занимал пост премьера до 2018. Фонд был создан в первый год его правления. А в 2015 году он стал задерживать выплаты банкам и держателям облигаций. Прокуроры считают, что из фонда в общей сложности похитили около 4,5 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что это лишь первый судебный процесс над экс-премьером. Ему грозят ещё несколько, в рамках которых ему могут выдвинуть более 40 обвинений.

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