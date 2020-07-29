Межамериканский банк развития предрекает экономический спад в регионе в 8-10%

Латинская Америка после пандемии COVID-19 ещё больше погрузится в бедность, поскольку карантинные меры приводят к безработице..

Латинская Америка после пандемии COVID-19 ещё больше погрузится в бедность, поскольку карантинные меры приводят к безработице и новым долгам. Об этом сказал в интервью Луис Альберто Морено – глава Межамериканского банка развития (МБР).

В последние годы темпы экономического роста в Латинской Америке и так замедлялись. В этом же году из-за карантинных мер МБР ожидает спад в 8-10%.

Очевидно, что пандемия затронет весь мир в целом. Однако по словам Морено, Латинская Америка как развивающийся рынок пострадает особенно сильно.

МБР – крупнейший региональный кредитор. В этом году он одобрит около 20 миллиардов долларов займов. И примерно 15 миллиардов направят правительствам, чтобы укрепить системы здравоохранения, отмечает Морено.

Несмотря на то, что самый большой в регионе экономический спад наблюдается в Венесуэле, МБР не сможет предоставить финансирование правительству Николаса Мадуро. Причина в том, что у страны и так слишком много долгов.

[Луис Альберто Морено, глава Межамериканского банка развития]:

«Венесуэла не выполняет обязательств перед Банком по долгам объёмом 700 миллионов долларов. Согласно правилам Банка, когда наблюдается дефолт такого размера, мы абсолютно ничего не можем сделать».

Шесть последних лет Венесуэла была погружена в рецессию. Среднегодовая инфляция превышает 3500%.

При этом Морено отмечает, что огромные нефтяные запасы Венесуэлы и развитие инфраструктуры, возможно, помогут стране перезапустить экономику, если удастся добиться смены правительства.

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