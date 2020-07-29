Из-за пожаров в Австралии пострадали либо погибли 3 млрд животных

Три миллиарда коал, кенгуру и других животных погибли либо пострадали во время последних лесных пожаров в..

Три миллиарда коал, кенгуру и других животных погибли либо пострадали во время последних лесных пожаров в Австралии. Такие данные приводит Всемирный фонд природы. По заказу природозащитной организации исследование провела группа учёных из разных австралийских университетов.

По их оценкам, от пожаров пострадали примерно 143 миллиона млекопитающих, 180 миллионов птиц, почти два с половиной миллиарда рептилий и более 50 миллионов лягушек.

В январе экологи оценивали ущерб для животного мира в один миллиард 250 тысяч особей. Но тогда они учитывали только данные из наиболее пострадавшего штата Новый Южный Уэльс. Теперь же подсчитали пострадавших и в других местах, в том числе – в восточной части региона Гиппсленд, на северо-востоке штата Виктория и на острове Кенгуру. Кроме того, в список включили больше видов животных, таких как летучие мыши и лягушки.

При этом учёные считают полученные данные приблизительными. Оценку провели, основываясь на плотности популяции животных и площади выжженной пожарами территории. Число погибших животных подсчитать невозможно, поскольку 90% выживших могли погибнуть позже. Также некоторые виды могут исчезнуть в будущем, просто произойдёт это не сразу.

Животные, вынужденные покинуть места обитания, переселились на уже занятые территории. Там им тоже могут угрожать либо хищники, либо голод.

Сезон пожаров длился в Австралии с сентября прошлого года по март этого. Огонь выжег более одиннадцати миллионов гектаров австралийской земли, что примерно равно площади Англии. Специалисты считают, что для дикой природы это стало одним из наихудших бедствий современности.

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