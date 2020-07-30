Как в Мостаре прыгали с 24-метрового моста в ледяную реку

У Старого моста в боснийском городе Мостар снова собрались зрители. Здесь проходят ежегодные соревнования по прыжкам..

[Лоренс Листо, организатор соревнований]:

«Коронавирус не очень повлиял на число ныряльщиков и зрителей, потому что люди соскучились по спортивным соревнованиям».

У Старого моста в боснийском городе Мостар снова собрались зрители. Здесь проходят ежегодные соревнования по прыжкам в реку. Высота конструкции – 24 метра. Иногда расстояние увеличивается в зависимости от уровня воды.

Старый мост – архитектурный символ Мостара. Его построили в XVI веке во времена господства Османской империи. 27 лет назад конструкцию разрушили хорватские боевики. Мост восстановили в 2004 году. Он стал символом примирения враждовавших сторон.

Традиции прыгать с моста уже несколько веков, но официальными соревнования стали 50 лет назад. В этом году победа досталась ныряльщику Ведаду Басицу.

[Ведад Басиц, ныряльщик]:

«Мне было очень приятно прыгать, потому что погода хорошая и река спокойная».

Участники соревнований готовятся к прыжкам со Старого моста с юных лет. Вода в реке ледяная, поэтому нужно быть закалённым.

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