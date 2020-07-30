Индийские школьницы открыли астероид, который может быть опасен для Земли

Две 14-летние школьницы в индийском городе Сурат открыли новый астероид, который сближается с нашей планетой. Они..

[Вайдехи Векария, школьница]:

«Многие учёные находят множество астероидов, но это открытие особенное, потому что этот астероид сближается с Землёй. Сейчас он вращается вокруг Марса. Возможно, астероид приблизиться к Земле через миллион лет. Возможно, он будет вращаться вокруг, как Луна, но может и столкнуться с нашей планетой».

Две 14-летние школьницы в индийском городе Сурат открыли новый астероид, который сближается с нашей планетой. Они обнаружили его, просматривая изображения с телескопа Гавайского университета.

Девочки раньше участвовали в гражданской программе НАСА и учились астрономии.

Астероид временно назвали HLV2514. Официальное имя он получит, когда НАСА проверит данные и подтвердит, что сделано открытие.

Астероиды, сближающиеся с Землёй, в зависимости от параметров орбиты делятся на четыре группы. Некоторые представляют потенциальную опасность для нашей планеты.

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