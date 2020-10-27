Бывший британский десантник прыгнул в море с высоты 40 м без парашюта

Бывший британский десантник Джон Брим по прозвищу «Летучая рыба» попытался установить новый мировой рекорд. Он прыгнул с вертолёта без парашюта в воды пролива Те-Солент у южного побережья Великобритании.

34-летний мужчина бросается в воду с высоты 40 метров. Он немного сгибается и расставляет руки, чтобы снизить скорость падения. Потом Джон полностью выпрямляется – только так можно избежать травм.

Впрочем, приводнение оказалось не очень удачным. Мужчина ударился головой и на несколько секунд потерял сознание.

Джон готовился к смелому трюку полтора года. Изначально он хотел совершить его в мае, но помешала пандемия. Теперь его рекорд должны подтвердить представители Книги Гиннесса.

Бывший десантник собирает средства два двух благотворительных организаций. Они помогают бывшим военнослужащим справиться с психологическими проблемами и тем самым предотвращают самоубийства.

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