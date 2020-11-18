В Гонконге арестовали троих бывших законодателей за акции по разбрызгиванию зловонной жидкости

В Гонконге арестовали трёх бывших законодателей региона. Они представляют продемократическую оппозицию. Им вменяют попытку сорвать заседания..

В Гонконге арестовали трёх бывших законодателей региона. Они представляют продемократическую оппозицию. Им вменяют попытку сорвать заседания Законодательного совета в мае и июне. Тогда во время обсуждения закона об уважении гимна коммунистического Китая они разбрызгивали в зале зловонную жидкость.

Этот закон возмутил многих гонконгцев. Он подразумевает до трёх лет тюрьмы или штраф до 6,4 тысячи долларов за неуважение к гимну.

Продемократические активисты подтвердили информацию об аресте на своих страничках в Facebook.

Задержания произвели на фоне массовой отставки оппозиционных законодателей на прошлой неделе. Они сделали это в знак протеста против исключения из Законодательного совета четырёх их коллег, назвав это ещё одним шагом Пекина по притеснению демократии в Гонконге.

Полиция заявила, что трое арестованных законодателей своими действиями пытались нанести ущерб и психологические страдания другим. Во время расследования их будут держать под стражей.

Протесты в Законодательном совете отражают настроения многих жители бывшей британской колонии. Гонконгцы считают, что правящая в Китае компартия постепенно и планомерно лишает их демократических свобод, гарантированных договором о передаче от Великобритании КНР, по меньшей мере, на 50 лет.

При этом недавно Пекин напрямую принял здесь новый закон о нацбезопасности. Он позволил открыть на острове офис китайской полиции, а также арестовывать любого человека по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме, экстремизме или связях с иностранными силами.

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