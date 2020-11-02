Арест семи активистов в Гонконге: законодатели выступили против

Гонконгские оппозиционные политики осудили арест семи известных активистов. Им выдвинули обвинения в блокировании заседания законодательного совета в мае этого года. Участники пресс-конференции назвали это «абсурдом». [Ву Чхивай, председатель Демократической партии Гонконга]:«В рамках протеста мы подошли к столу председателя, чтобы прокомментировать вопрос. Это обычное дело. Однако позже председатель распорядился, чтобы за это законодателей вывели из зала. Многих наших коллег увели насильно. Раньше мы именно так вели заседания. Однако в этот раз за это против нас выдвинули уголовные обвинения».

Политики говорят, что таким образом власти хотят запугать людей и заставить их прекратить любую критику.

[Ву Чхивай, председатель Демократической партии Гонконга]:«Мы видим, что законодательный орган вообще не заботится о мнении людей. Однако мы всё равно должны помнить о своей ответственности перед обществом и во время заседаний стараться выразить всеобщее мнение, особенно это касается недовольства правительством. Это наша ответственность».

Всем задержанным официально предъявили обвинения и отпустили под залог.

Напомним, около четырёх месяцев назад Пекин принял в Гонконге спорный закон о национальной безопасности. В связи с этим многие активисты спешат покинуть этот специальный регион, опасаясь длительных тюремных сроков.

Однако не всем это удаётся. Так, в конце октября люди в штатском задержали молодого активиста Тони Чуна. Он был главой студенческой группы, выступавшей за независимость Гонконга. Теперь организации не существует. Однако активисту всё равно предъявили обвинения в сепаратизме согласно новому закону.

Примечательно, что задержали его в кафе напротив консульства США. Его друзья позже сообщили, что он хотел прийти в дипмиссию, чтобы запросить политического убежища.

Закон о нацбезопасности подразумевает максимальный срок наказания в виде пожизненного заключения. При этом арестовать могут по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме и связях с иностранными силами.

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