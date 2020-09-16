В Гонконге активистов судят за поминовение погибших в бойне на Тяньаньмэнь

Гонконгские активисты Джошуа Вонг, Джимми Лай и около двадцати других пришли к зданию суда во вторник,..

Гонконгские активисты Джошуа Вонг, Джимми Лай и около двадцати других пришли к зданию суда во вторник, чтобы заслушать обвинения в свой адрес. Им вменяют организацию незаконного массового собрания людей. Активисты устроили акцию протеста у здания суда. Они считают, что никаких законов не нарушали.

4 июня десятки тысяч жителей Гонконга вышли на традиционный вечер со свечами в память о студентах, погибших во время кровавого подавления продемократических выступлений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Власти региона впервые за 30 лет не согласовали мероприятие, сославшись на пандемию коронавируса. Но люди всё равно вышли, назвав запрет попыткой ограничить их права.

[Ли Чхеук Янь, продемократический активист]:

«Мы настаиваем на том, что ежегодное осуждение бойни на Тяньаньмэнь с зажжением свечей – это не преступление. Мы настаиваем на фундаментальном праве на самовыражение, выступление против убийств на Тяньаньмэнь и поминовение тех, кто пожертвовал своей жизнью».

В материковом Китае любая информация о событиях 1989 года в Пекине засекречена. Официальной информации о погибших нет. По словам некоторых чиновников, в инциденте погибло около 300 человек, включая военных и полицейских. Однако по данным свидетелей погибших могло быть до десяти тысяч, в основном – мирные граждане.

Коммунистические власти не разрешают проводить каких-либо мероприятий, посвящённых кровавым событиям. Однако в Гонконге каждый год проходит масштабный вечер памяти.

Суд проводят в чувствительный для Гонконга период. Недавно власти КНР напрямую приняли здесь закон о нацбезопасности в обход местного парламента. Теперь в этом автономном районе появился отдел китайской полиции, и любого жителя города могут арестовать за действия, которые Пекин называет подрывом власти, терроризмом, сепаратизмом или связями с иностранными силами.

В рамках нового закона в Гонконге уже арестовано 12 протестующих. Максимальный срок наказания, который им грозит – пожизненное заключение.

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