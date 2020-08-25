Суд Гонконга отказал в освобождении под залог первому человеку, обвинённому в рамках закона о нацбезопасности

Суд Гонконга отказал в освобождении под залог первому человеку, обвинённому в подстрекательстве к сепаратизму и терроризму..

Суд Гонконга отказал в освобождении под залог первому человеку, обвинённому в подстрекательстве к сепаратизму и терроризму в рамках нового закона о национальной безопасности. Это решение может создать прецедент для будущих дел.

23-летний Тхон Инкхит ехал на мотоцикле с плакатом «Свободу Гонконгу, революция нашего времени». Затем он въехал прямо в полицейских, сбив нескольких с ног. В итоге молодого человека арестовали. Это произошло 1 июля, спустя сутки после вступления в силу нового закона о нацбезопасности. В тот день полиция в общей сложности арестовала около 300 протестующих.

Власти Гонконга говорят, что лозунг протеста, согласно закону, подразумевает сепаратизм или подрывную деятельность. Это уже вызвало обеспокоенность многих организаций и правительств. По их мнению, такие формулировки очень размытые, и их можно применить почти к любому действию, неугодному властям.

Раньше, согласно гонконгскому праву, обвиняемым можно было добиться освобождения под залог, если прокуратура не может предъявить достаточно веских оснований для их содержания под стражей. Однако теперь, согласно документу, разработанному Пекином, ответчики должны сами добиваться освобождения и доказывать обоснованность этого.

Закон о нацбезопасности коммунистический Пекин ввёл в бывшей британской колонии напрямую. Он позволяет китайской полиции арестовывать людей по размытым обвинениям. При этом Гонконг управляется Китаем по принципу «одна страна – две системы». Жители региона в последние годы массово выходят с протестами против растущего влияния китайских властей.

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