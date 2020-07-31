Загадочный круг на пшеничном поле появился в немецком городе Пель
На пшеничном поле рядом с немецким городом Пель неожиданно появился загадочный гигантский круг с разными геометрическими..
Дата загрузки: 2020-07-31
[турист]:
«В этом районе я вижу уже второй круг на поле. Предыдущий был в городе Райстинг. Это очень захватывающе, потому что не поддаётся объяснению то, как круги появляются».
[туристка]:
«Думаю, это сделал кто-то с помощью техники. Но это, и правда, здорово. Очень приятно ходить по пшенице. Жаль, что нельзя посмотреть сверху. Мне бы очень хотелось».
Круги на полях называют агроглифами. Первое упоминание о таком явлении относится к концу XVII века. В 70-х годах прошлого столетия агроглифам стали уделять больше внимания, поскольку они стали часто появляться на юге Великобритании.
Люди строят различные гипотезы о причинах их возникновения. Среди них – микросмерчи, шаровые молнии, нашествие термитов и деятельность инопланетян. Также предполагается, что агроглифы – дело рук людей.
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