Загадочный круг на пшеничном поле появился в немецком городе Пель

На пшеничном поле рядом с немецким городом Пель неожиданно появился загадочный гигантский круг с разными геометрическими..

[турист]:

«В этом районе я вижу уже второй круг на поле. Предыдущий был в городе Райстинг. Это очень захватывающе, потому что не поддаётся объяснению то, как круги появляются». [туристка]:

«Думаю, это сделал кто-то с помощью техники. Но это, и правда, здорово. Очень приятно ходить по пшенице. Жаль, что нельзя посмотреть сверху. Мне бы очень хотелось».

На пшеничном поле рядом с немецким городом Пель неожиданно появился загадочный гигантский круг с разными геометрическими фигурами внутри. Это явление вызвало любопытство туристов. Хозяин фермерских владений разрешил заходить на поле и фотографировать примятую пшеницу.

Круги на полях называют агроглифами. Первое упоминание о таком явлении относится к концу XVII века. В 70-х годах прошлого столетия агроглифам стали уделять больше внимания, поскольку они стали часто появляться на юге Великобритании.

Люди строят различные гипотезы о причинах их возникновения. Среди них – микросмерчи, шаровые молнии, нашествие термитов и деятельность инопланетян. Также предполагается, что агроглифы – дело рук людей.

Короткая ссылка на эту страницу: