Что происходит внутри самой крупной в мире клиники для верблюдов

Это самая большая в мире больница для верблюдов. И находится она в Саудовской Аравии, а точнее..

Это самая большая в мире больница для верблюдов. И находится она в Саудовской Аравии, а точнее недалеко от города Бурайда в центральном регионе Эль-Касим.

Заведение основали всего пару месяцев назад – в июле. Вложили в него 137 миллионов саудовских риалов. Это примерно 36,5 миллионов долларов. Площадь больницы составляет 70 тысяч квадратных метров.

[Фахад аль-Фахад, глава ветеринарной клиники]:

«Инвестиции в 36,5 миллионов долларов в эту больницу для верблюдов были сделаны неслучайно. Причиной стала ценность этого создания (верблюда) для нас и наших предков, а также то, что ветеринарная медицина не уделяла верблюдам столько внимания, сколько коровам или лошадям».

Здесь предоставляют базовое лечение, а также лечение хронических и инфекционных заболеваний. Кроме того, верблюдам делают операции и рентген.

Ещё одно направление клиники – разведение верблюдов и искусственное оплодотворение. Так, здесь есть специализированный центр переноса эмбрионов.

[Омаир аль-Катани, владелец верблюда]:

«Слава Богу, как гора с плеч. Здесь мы нашли для верблюдов достаточно самых разных лекарств. Как видите, я нашёл в больнице такие лекарства, которых больше нигде не было. Здесь также делают рентген, обследование, и всё происходит быстро». [Абдулазиз ас-Салум, торговец верблюдами]:

«Больница для верблюдов – это божье благословение. Раньше мы страдали от отсутствия больницы, нужно было ехать в другую провинцию, теперь больницу открыли здесь. Услуги здесь очень хорошие. Места много. Благодаря тому, что больница рядом, у нас стало на 98% меньше проблем».

В регионе Эль-Касим находится самый большой в мире рынок верблюдов. Раньше заводчикам и владельцам приходилось возить животных на лечение в другой район, преодолевая 655 километров.

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