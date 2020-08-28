Стрелку, убившему 51 человека в Крайстчёрче, дали пожизненно

Новозеландский суд приговорил мужчину, который в прошлом году убил 51 человека в Крайстчёрче, к пожизненному заключению..

Новозеландский суд приговорил мужчину, который в прошлом году убил 51 человека в Крайстчёрче, к пожизненному заключению без права на помилование. Это самый длительный срок, который когда-либо был присуждён в Новой Зеландии.

29-летнего австралийца Брентона Тарранта признали виновным по 51 пункту обвинения в убийстве, 40 пунктам обвинения в покушении на убийство, а также в одном пункте обвинения в совершении теракта.

Он открыл стрельбу в двух мечетях Крайстчёрча. Эта стрельба стала самой смертоносной в истории страны.

Судьи назвали преступление Тарранта настолько злобными, что вынесенного наказания будет недостаточно для искупления вины.

Приговору предшествовали четыре дня напряжённых слушаний. На них родственники жертв выступали с речами. Таррант при этом присутствовал, но никаких эмоций не проявил.

Одним из выступающих был отец четверых детей, который попытался обезвредить нападавшего. Он рассказал о том, что пережил его сын.

[Абдул Азиз Вахабзадах, пострадавший]:

«Мой старший сын положил моего пятилетнего мальчика на сиденье машины и накрыл собой. Он хотел закрыть его своим телом от пуль. Ты должен благодарить Бога за то, что в тот день я тебя не поймал».

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн сказала, что почувствовала облегчение, услышав приговор.

[Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии]:

«Да, мне стало легче, когда я узнала, что этот человек никогда не увидит света дня».

Министр иностранных дел Новой Зеландии сказал, что Тарранта депортируют в Австралию, и свой срок он будет отбывать там.

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