Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-ю годовщину брака

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп 20 ноября отмечают 73-ю годовщину свадьбы. Это, возможно, самый долгий монарший союз в истории.

В 1947-ом молодая британская принцесса Елизавета и её четвероюродный брат Филипп из греческой королевской семьи выглядели как любая другая счастливая пара. Они демонстрировали кольцо с бриллиантом на помолвку и с нетерпением ждали свадьбы.

Принцесса познакомилась с будущим мужем во время визита в Британский Королевский военно-морской колледж в Дартмуре в 1939 году. Она была ещё подростком. А принц Филипп учился на морского офицера.

О помолвке объявили в апреле 47-го. В том же году 20 ноября Филипп и Елизавета обвенчались в ходе грандиозной церемонии. Она была очень пышной и стала своеобразной отдушиной после окончания Второй мировой войны.

В то время никто не догадывался, что Елизавета II станет самым долгоправящим европейским монархом, и её брак также установит рекорд.

У Елизаветы II и Филиппа четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, а также принцы Эндрю и Эдвард. Все обзавелись вторыми половинками, однако не у всех браки оказались такими же прочными, как у их родителей.

Так, первый брак принца Чарльза с Дианой оказался неудачным. В 1992 году они расстались, а в 1997-ом принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Эта трагедия больно ударила по репутации королевы, которая сначала отказывалась делать публичные заявления по этому поводу, а на Букингемском дворце не приспустили флаг. Под давлением общественности королеве пришлось сделать публичное телеобращение, после чего напряжённость в обществе спала.

В июне 2012 года отметили 60-летнюю годовщину правления Елизаветы II. А в августе 2017-го Букингемский дворец объявил, что 98-летний принц Филипп больше не будет выполнять свои общественные обязанности в виду пожилого возраста.

Как ожидается, празднования 73-летия брака пройдут в Виндзорском замке, где пара остаётся во время второго карантина.

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