Учёные извлекли почти полный скелет мамонта из озера на Ямале
Почти 80% скелета шерстистого мамонта извлекли российские учёные из озера Печевалавато на полуострове Ямал. Останки древнего..
Дата загрузки: 2020-08-04
Исследователи считают, что мамонт жил не менее десяти тысяч лет назад, но точнее покажут анализы.
[Дмитрий Фролов, директор Научного центра изучения Арктики]:
«На сегодняшний день известен биологический возраст мамонта. Это примерно 15-25 лет, но говорить, что это был мамонтёнок, конечно, неверно. Всё-таки возраст довольно зрелый для мамонта. Если средний возраст жизни мамонта примерно 60 лет, то мы здесь имеем дело с мамонтом-подростком».
Учёные также определили, что мамонт был самцом.
В озере удалось найти череп, часть позвоночника, рёбра, кости таза, конечностей и кусочки кожи.
[Дмитрий Фролов, директор Научного центра изучения Арктики]:
«Не удалось нам обнаружить бивни. И как раз альвеолы бивней говорят о том, что бивни были утрачены ещё в древности».
Специалисты также считают, что останки мамонта долгое время лежали на обрыве. Потом берег осыпался, и кости оказались захороненными повторно.
Находку доставили в музейно-выставочный комплекс Шемановского в Салехарде.
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