Учёные извлекли почти полный скелет мамонта из озера на Ямале

Почти 80% скелета шерстистого мамонта извлекли российские учёные из озера Печевалавато на полуострове Ямал. Останки древнего..

Почти 80% скелета шерстистого мамонта извлекли российские учёные из озера Печевалавато на полуострове Ямал. Останки древнего животного недавно нашёл житель села Сёяха.

Исследователи считают, что мамонт жил не менее десяти тысяч лет назад, но точнее покажут анализы.

[Дмитрий Фролов, директор Научного центра изучения Арктики]:

«На сегодняшний день известен биологический возраст мамонта. Это примерно 15-25 лет, но говорить, что это был мамонтёнок, конечно, неверно. Всё-таки возраст довольно зрелый для мамонта. Если средний возраст жизни мамонта примерно 60 лет, то мы здесь имеем дело с мамонтом-подростком».

Учёные также определили, что мамонт был самцом.

В озере удалось найти череп, часть позвоночника, рёбра, кости таза, конечностей и кусочки кожи.

[Дмитрий Фролов, директор Научного центра изучения Арктики]:

«Не удалось нам обнаружить бивни. И как раз альвеолы бивней говорят о том, что бивни были утрачены ещё в древности».

Специалисты также считают, что останки мамонта долгое время лежали на обрыве. Потом берег осыпался, и кости оказались захороненными повторно.

Находку доставили в музейно-выставочный комплекс Шемановского в Салехарде.

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