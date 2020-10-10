Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года выбрали ВПП ООН

Нобелевскую премию мира 2020 года присудили Всемирной продовольственной программе ООН. Норвежский нобелевский комитет решил отметить организацию за усилия в борьбе с голодом и улучшении условий жизни в зонах конфликтов.

Представители агентства ООН назвали награду полной неожиданностью и сказали, что премия их вдохновила. В этом году из-за пандемии помощь ВПП стала ещё востребованнее.

[Томсон Фири, представитель ВПП ООН]:

«2020 год стал трудным для всего мира. Нас очень сильно поддержали доноры. Мы получили от них рекордное финансирование».

Всемирная продовольственная программа существует с 61-го года. Её административный центр базируется в Риме. Организация поставляет гуманитарную помощь в страны, где идёт война, и мирное население голодает. Она также снабжает продовольствием пострадавших в зонах природных или техногенных катастроф.

Кроме того, ВПП ставит своей целью обеспечить питанием 300 миллионов детей по всему миру, страдающих от истощения.

Агентство ООН управляет авиакомпанией, которая доставляет гуманитарную помощь в разные страны мира.

[Томсон Фири, представитель ВПП ООН]:

«Мы можем доставлять по всему миру гуманитарных и медицинских работников. Мы строим воздушные мосты между странами, чтобы люди могли перемещаться. У нас также есть судоходная компания. Она перевозит продукты питания».

В этом году лауреата Нобелевской премии мира выбирали почти из 320 кандидатов. Награду вручат в городской ратуше Осло 10 декабря.

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