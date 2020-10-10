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Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года выбрали ВПП ООН

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года выбрали ВПП ООН

Нобелевскую премию мира 2020 года присудили Всемирной продовольственной программе ООН. Норвежский нобелевский комитет решил отметить организацию..

Дата загрузки: 2020-10-10

Нобелевскую премию мира 2020 года присудили Всемирной продовольственной программе ООН. Норвежский нобелевский комитет решил отметить организацию за усилия в борьбе с голодом и улучшении условий жизни в зонах конфликтов.

Представители агентства ООН назвали награду полной неожиданностью и сказали, что премия их вдохновила. В этом году из-за пандемии помощь ВПП стала ещё востребованнее.

[Томсон Фири, представитель ВПП ООН]:
«2020 год стал трудным для всего мира. Нас очень сильно поддержали доноры. Мы получили от них рекордное финансирование».

Всемирная продовольственная программа существует с 61-го года. Её административный центр базируется в Риме. Организация поставляет гуманитарную помощь в страны, где идёт война, и мирное население голодает. Она также снабжает продовольствием пострадавших в зонах природных или техногенных катастроф.

Кроме того, ВПП ставит своей целью обеспечить питанием 300 миллионов детей по всему миру, страдающих от истощения.

Агентство ООН управляет авиакомпанией, которая доставляет гуманитарную помощь в разные страны мира.

[Томсон Фири, представитель ВПП ООН]:
«Мы можем доставлять по всему миру гуманитарных и медицинских работников. Мы строим воздушные мосты между странами, чтобы люди могли перемещаться. У нас также есть судоходная компания. Она перевозит продукты питания».

В этом году лауреата Нобелевской премии мира выбирали почти из 320 кандидатов. Награду вручат в городской ратуше Осло 10 декабря.
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