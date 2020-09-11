«Нам страшно, и мы в панике»: в порту Бейрута разгорелся сильный пожар

В Бейруте всего через месяц после разрушительных взрывов – новое происшествие. В порту вспыхнул сильный пожар...

В Бейруте всего через месяц после разрушительных взрывов – новое происшествие. В порту вспыхнул сильный пожар. Возгорание началось на складах с маслом в свободной таможенной зоне. Потом огонь перекинулся на склады с покрышками.

Пожар тушили несколько часов с земли и воздуха. Сотрудникам пожарной службы помогали военные. Об угрозе новых взрывов сообщений не поступало. Также нет сведений о пострадавших или погибших.

Для жителей Бейрута пожар стал новым потрясением. Некоторые спешно уезжают из города.

[житель Бейрута]:

«Я живу в 500 метрах от этого пожара. Поэтому нам с женой и детьми приходится уезжать из Бейрута. Они и так живут в страхе после того, что произошло раньше. Я вынужден уехать ради детей и жены». [житель Бейрута]:

«Конечно, мы напуганы, потому что это возвращает нас в прошлое. После взрывов, разрушивших Бейрут, прошёл всего месяц. А теперь мы опять видим нечто подобное. Нам страшно, и люди в панике».

Президент Ливана не исключает намеренного поджога. На своей странице в Twitter он написал, что причиной пожара могли стать саботаж, техническая ошибка или халатность. Президент призвал как можно быстрее провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Предыдущая катастрофа в бейрутском порту произошла 4 августа. Тогда взорвалась аммиачная селитра. Погибли 190 человек, ещё 6000 пострадали, а 300 тысяч жителей остались без крова.

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