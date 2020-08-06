Бриллиантовая индустрия ЮАР пытается выжить за счёт местного рынка

Бриллиантовая индустрия ЮАР знаменита на весь мир. Она поставляет драгоценные камни в том числе для британской..

Бриллиантовая индустрия ЮАР знаменита на весь мир. Она поставляет драгоценные камни в том числе для британской монархии. Теперь же отрасль переключается на внутренний рынок, пытаясь восстановить продажи во время коронавирусного спада.

Ещё до пандемии цены на бриллианты, а также спрос на них были слабыми. А после закрытия границ удар ощутили даже крупные игроки, такие как корпорация De Beers.

[Ричард Стинкамп, представитель De Beers]:

«Ключевые рынки – это Китай, США, Индия, Европа, Израиль. Из-за закрытых границ и отсутствия международного туризма в индустрии бриллиантов наблюдается спад продаж. Как я говорил раньше, даже компания De Beers очень сильно пострадала».

Между тем, многие небольшие компании, которые занимаются шлифовкой алмазов, говорят, что приятно удивлены продажами внутри страны. Так, одно из предприятий сообщает, что продажи ювелирных украшений по индивидуальному заказу с начала карантина в марте у них выросли на 60%.

[Калибога Пьюл, основатель Nungu Diamonds]:

«У нас появилась возможность использовать социальные сети, разные платформы для рекламы, чтобы оставаться на плаву. То есть эпидемия не повлияла на наш бизнес. Мы продолжаем расти, хоть это и непростой период».

В то время когда магазины были закрыты, клиенты общались с консультантами онлайн. А после ослабления карантинных мер они поспешили за покупками. Так, продажи в июне были самыми активными с начала года. Особой популярностью пользовались обручальные кольца и кольца на помолвку.

И даже те компании, которые раньше только продавали и шлифовали неогранённые драгоценные камни, теперь переключаются и на ювелирные изделия. Это позволяет сохранить прибыль. Кроме того, они начали массово нанимать местных специалистов.

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