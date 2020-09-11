Новая вспышка COVID-19: Норвегия может вернуть карантинные меры

Норвегия собирается перестать ослаблять карантинные меры и, наоборот, может начать снова их ужесточать. В стране растёт..

[Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии]:

«Последние две недели ясно показали, что ситуация очень опасная. Регистрируют более 20 заражённых на каждые 100 тысяч жителей».

Норвегия собирается перестать ослаблять карантинные меры и, наоборот, может начать снова их ужесточать. В стране растёт количество случаев заражения COVID-19.

Карантин в Норвегии ввели в середине марта. После этого инфицированных коронавирусом стало значительно меньше.

Снимать карантин постепенно начали в мае.

[Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии]:

«У нас каждый день неопределённость. Нам хотелось бы как можно меньше ограничений, но на данный момент мы больше не можем их снимать».

Так, число участников общественных собраний с нынешних 200 могут урезать до 50, частных – с 20 до 10 или даже пяти человек. Вузы могут вернуть на онлайн-обучение. Также вопреки планам пока не разрешат любительские спортивные матчи, к примеру – футбольные.

[Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии]:

«Если количество инфицированных без определённого источника заражения будет расти или будет больше локальных вспышек, мы рассмотрим ужесточение ограничений. Пока ещё до этого не дошло. Но мы готовимся сделать это в случае необходимости, и это могут быть локальные, региональные или же национальные меры».

В Норвегии живёт 5 миллионов 400 тысяч человек. В целом здесь выявили почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. По этому показателю страна – на 89 месте в мире. При этом более 700 новых заражённых обнаружили за прошедшую неделю.

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