Новая вспышка COVID-19: Норвегия может вернуть карантинные меры
Норвегия собирается перестать ослаблять карантинные меры и, наоборот, может начать снова их ужесточать. В стране растёт..
Дата загрузки: 2020-09-11
[Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии]:
«Последние две недели ясно показали, что ситуация очень опасная. Регистрируют более 20 заражённых на каждые 100 тысяч жителей».
Карантин в Норвегии ввели в середине марта. После этого инфицированных коронавирусом стало значительно меньше.
Снимать карантин постепенно начали в мае.
[Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии]:
«У нас каждый день неопределённость. Нам хотелось бы как можно меньше ограничений, но на данный момент мы больше не можем их снимать».
Так, число участников общественных собраний с нынешних 200 могут урезать до 50, частных – с 20 до 10 или даже пяти человек. Вузы могут вернуть на онлайн-обучение. Также вопреки планам пока не разрешат любительские спортивные матчи, к примеру – футбольные.
[Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии]:
«Если количество инфицированных без определённого источника заражения будет расти или будет больше локальных вспышек, мы рассмотрим ужесточение ограничений. Пока ещё до этого не дошло. Но мы готовимся сделать это в случае необходимости, и это могут быть локальные, региональные или же национальные меры».
В Норвегии живёт 5 миллионов 400 тысяч человек. В целом здесь выявили почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. По этому показателю страна – на 89 месте в мире. При этом более 700 новых заражённых обнаружили за прошедшую неделю.
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