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Германия выявила первый случай африканской чумы свиней

Германия выявила первый случай африканской чумы свиней

Германия подтвердила свой первый случай заражения дикого кабана африканской чумой свиней. Об этом объявил министр сельского..

Дата загрузки: 2020-09-11

Германия подтвердила свой первый случай заражения дикого кабана африканской чумой свиней. Об этом объявил министр сельского хозяйства страны Юлия Клёкнер. Труп заражённого животного нашли близ немецко-польской границы в восточной земле Бранденбург.

[Юлия Клёкнер, министр сельского хозяйства Германии]:
«К сожалению, тесты подтвердили наши подозрения: у нас зафиксирован первый случай африканской чумы свиней. Болезнь нашли у дикого кабана в регионе Шпре-Найсе. Мы имеем дело с этой болезнью уже давно. Она есть в Европе, особенно в восточной. И это влияет на многих потребителей».

Министр также подчеркнула, что африканская чума свиней не опасна для человека. Однако, если её обнаруживают на фермах, то весь регион и даже страна могут лишиться возможности экспортировать свою мясную продукцию.

[Юлия Клёкнер, министр сельского хозяйства Германии]:
«Теперь мы планируем предпринимать определённые шаги и искать другие трупы, чтобы оценить ситуацию и понять, насколько болезнь распространилась».

Правительство Германии уже давно опасается, что её экспорт свинины в Китай и другие азиатские страны может оказаться под угрозой, если здесь выявит АЧС. В мире прецеденты уже были.

По данным национального статистического управления страны, в период с января по апрель 2020 года Германия экспортировала в Китай около 158 тысяч тонн свинины на сумму 424 миллиона евро. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

В последние месяцы были подтверждены случаи африканской чумы свиней у диких кабанов на западе Польши. При этом один случай выявили всего в 10 километрах от границы с Германией. Также недавно были подтверждены случаи заражения диких кабанов примерно в десяти других странах Европы.
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