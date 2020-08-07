Дональд Трамп запретил транзакции с TikTok и WeChat

Президент США Дональд Трамп в четверг издал распоряжения запретить транзакции с популярным приложением обмена видео TikTok и соцсетью WeChat. Указы вступят в силу через 45 дней, то есть после 20 сентября. Они также запрещают транзакции с материнскими компаниями медиа-приложений – китайскими ByteDance и Tencent Holdings.

В обоих распоряжениях говорится, что Вашингтон должен принять активные меры в отношении владельцев TikTok и WeChat, чтобы защитить национальную безопасность США. Также в документах отмечается, что оба приложения автоматически получают огромный объём информации от пользователей, что в итоге может открыть китайским властям доступ к личной и запатентованной информации Соединённых Штатов.

Она включает данные об активности в сети, местоположении и истории поиска и браузеров. Как предполагает Белый дом, это позволяет Пекину отслеживать положение федеральных служащих и подрядчиков, собирать досье с личной информацией для шантажа, а также осуществлять корпоративный шпионаж.

В марте 2019 года обнаружилось, что база данных WeChat включала миллиарды сообщений от пользователей не только из Китая, но также из США, Тайваня, Южной Кореи и Австралии.

Китайское Министерство иностранных дел уже объявило, что выступает против решения США, и что Вашингтон в кратчайшие сроки должен исправить свои «ошибки».

Ранее глава Белого дома пригрозил запретить TikTok на территории США. При этом он отметил, что Microsoft или другая компания могут купить американское подразделение приложения.

В целом правительство США объявило о расширении своей инициативы «Чистая сеть». Она нацелена на защиту самой чувствительной информации американцев от китайской компартии. Она также призывает американские технологические компании убрать подозрительные китайские приложения из своих интернет-магазинов.

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