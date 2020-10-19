В Индии из-за наводнений снова гибнут люди

В Индии – новая волна наводнений. Притом что сезон дождей в стране обычно заканчивается в сентябре...

В Индии – новая волна наводнений. Притом что сезон дождей в стране обычно заканчивается в сентябре.

В западных и южных регионах Индии идут нетипично сильные ливни. Реки выходят из берегов. За последние несколько дней погибло не менее 60 человек.

Это крупный город Хайдарабад, столица штата Телангана.

[житель Хайдарабада]:

«Вода зашла в дом, и все наши вещи смыло. Здесь затопило пекарни и жилые дома – 200-250 домов. Имущество большинства людей унесло водой». [житель Хайдарабада]:

«Мы на улице, и нам негде готовить пищу. В доме по колено воды, как там готовить?»

В Индии живёт 1 миллиард 300 миллионов человек, и две трети населения напрямую зависят от сельского хозяйства.

Как сообщают власти, урожаю риса, хлопка и других культур нанесён ущерб в размере миллиардов рупий. Рисовые поля затопило в штатах Телангана и Андхра-Прадеш, а плантации хлопка, сои и зернобобовых пострадали в Махараштре и Карнатаке.

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