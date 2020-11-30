Наводнения в Сардинии: не менее троих погибших

Не менее трёх человек погибли в Италии в результате наводнений, которые обрушились на восточную часть средиземноморского..

Не менее трёх человек погибли в Италии в результате наводнений, которые обрушились на восточную часть средиземноморского острова Сардиния. Наводнения начались после ночи сильного дождя с грозой. Повреждены линии электропередачи и коммуникаций.

Особенно драматичная ситуация в городе Битти в провинции Нуоро. Здесь живёт около трёх тысяч человек. Улицы превратились в реки грязи, которая сносила машины и топила подвалы жилых домов. Обрушился городской мост.

Здесь погибших двое – это 55-летний фермер, которого завалило оползнем, и 90-летний мужчина, погибший у себя дома. Также есть пропавшее без вести. Жителей ряда районов эвакуировали.

Непогода в регионе продолжается и, как прогнозируют метеорологи, охватит весь остров Сардиния. Власти выпустили красное предупреждение об опасности и призывают жителей быть максимально осторожными.

Напомним, семь лет назад в результате наводнения в Сардинии погибло около 20 человек.

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