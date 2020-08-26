Яркие гондолы и песни мариачи: каналы Сочимилько в Мехико снова открылись
Каналы Сочимилько снова открылись Мехико, Мексика Яркие гондолы трахинерас снова плывут по знаменитым каналам Сочимилько в..
Дата загрузки: 2020-08-26
Мехико, Мексика
Яркие гондолы трахинерас снова плывут по знаменитым каналам Сочимилько в Мехико. А мексиканцы наслаждаются пейзажами и музыкой ансамблей мариачи. «Плавучие сады» были закрыты пять месяцев, но теперь у владельцев лодок появилась надежда поправить дела.
Всем гостям измеряют температуру, гондольеры носят маски, а в 20-местную лодку пускают не больше 12 человек.[турист]:
«Я приехал (в Мехико) навестить семью и узнал, что район Сочимилько открывается и разрешены прогулки на трахинерас. Мы решили приехать сюда, потому что это достопримечательность Мехико».
Древние каналы ацтеков были построены на остатках озера Тескоко. Здесь индейцы делали плавучие острова – чинампы. На них занимались земледелием. Сейчас здесь выращивают цветы и другие растения.
Каналы Сочимилько в 1987 году стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь живут в основном за счёт туризма.
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