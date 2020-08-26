Яркие гондолы и песни мариачи: каналы Сочимилько в Мехико снова открылись

Каналы Сочимилько снова открылись Мехико, Мексика Яркие гондолы трахинерас снова плывут по знаменитым каналам Сочимилько в..

Каналы Сочимилько снова открылисьМехико, Мексика

Яркие гондолы трахинерас снова плывут по знаменитым каналам Сочимилько в Мехико. А мексиканцы наслаждаются пейзажами и музыкой ансамблей мариачи. «Плавучие сады» были закрыты пять месяцев, но теперь у владельцев лодок появилась надежда поправить дела.

Всем гостям измеряют температуру, гондольеры носят маски, а в 20-местную лодку пускают не больше 12 человек.

[турист]:«Я приехал (в Мехико) навестить семью и узнал, что район Сочимилько открывается и разрешены прогулки на трахинерас. Мы решили приехать сюда, потому что это достопримечательность Мехико».

Древние каналы ацтеков были построены на остатках озера Тескоко. Здесь индейцы делали плавучие острова – чинампы. На них занимались земледелием. Сейчас здесь выращивают цветы и другие растения.

Каналы Сочимилько в 1987 году стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь живут в основном за счёт туризма.

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