К месту легендарной посадки «Восхода-2» в Пермском лесу проложили мостки

[Владимир Липнягов, глава благотворительного фонда «Парма»]:

«Я загорелся идеей побывать на этом месте – где приземлились космонавты Леонов и Беляев. И когда решил сюда поехать, я понял, что не так уж легко это сделать. И тут родилась идея: почему бы не сделать это место более доступным для людей».

В лесу Пермского края тянется новая деревянная дорожка. Она ведёт к месту легендарной посадки корабля «Восход-2», приземлившегося здесь в марте 65-го года. Построили эти мостки молодые волонтёры.

Во время посадки «Восхода-2» отказала автоматика. Командир корабля Павел Беляев перевёл управление в ручной режим и включил тормозную двигательную установку. Для этого ему пришлось отстегнуться и покинуть кресло, а затем вернуться. Потерянные на это 22 секунды стали причиной приземления в нерасчётном месте – в глухой заснеженной тайге.

[Владимир Липнягов, глава благотворительного фонда «Парма»]:

«Это место значимо не только для Пермского края. Я бы сказал, оно значимо как для России, так и для всего мира, потому что у нас не так много мест, где космонавты приземляются. Это, во-первых, а, во-вторых, здесь приземлился тот знаменитый «Восход-2», из которого был совершён первый в истории выход человека в открытый космос».

Место приземления обнаружили через четыре часа с вертолёта. Но спасатели пробрались к космонавтам только на третий день. Первую ночь они провели в тайге вдвоём, кутаясь в сброшенные с вертолёта куртки и утеплившись кусками теплоизолирующей обшивки кабины.

Волонтёры строили мостки к памятному месту две недели. Длина дорожки – 400 метров.

[Анна Иванова, волонтёр]:

«Люди, конечно, сюда приезжают, но тут не было прямой дорожки, хорошей. Тут были ужасные кочки, росла густая трава. А так сейчас каждый желающий сможет даже пешком дойти до этого места и лично увидеть, где приземлились космонавты».

Для молодых людей этот проект стал ценным опытом.

[Евгения Конева, волонтёр]:

«Классно, что я здесь оказалась. Я занимаюсь здесь теми вещами, которыми в обыденной жизни я не занимаюсь. Я попробовала себя в роли плотника, столяра, повара».

Теперь автор идеи планирует заменить памятник на месте приземления «Восхода», а также сделать макет корабля. Кроме того, здесь построят беседку и туалеты, сделают гравийную дорогу и парковку, а также отведут место для кемпинга.

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