В Индии прощаются с пилотами, погибшими в авиакатастрофе в Кожикоде

В Индии хоронят пилотов, погибших в авиакатастрофе в Кожикоде. Самолёт компании Air-India Express потерпел крушение 7..

В Индии хоронят пилотов, погибших в авиакатастрофе в Кожикоде.

Самолёт компании Air-India Express потерпел крушение 7 августа. Из 190 человек на борту 18 погибли, не менее 16 серьёзно пострадали.

В Мумбаи собрались родственники и сослуживцы Дипака Сатхе. Он бывший лётчик-испытатель ВВС Индии. У командира экипажа Сатхе остались жена, два сына и пожилые родители.

[Нила Сатхе, мама пилота]:

«С детства он всегда был готов на всё ради других. Когда ездил верхом, брал с собой сахар для лошадей. Во время наводнения в Ахмадабаде он спасал детей, вынося их на руках. Что теперь поделаешь? Ничего».

Лайнер выполнял рейс Дубай – Кожикоде и перевозил индийцев, которые из-за пандемии раньше не могли выехать из ОАЭ.

Во время посадки в Кожикоде шёл сильный ливень. Лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего свалился с высокого холма и развалился на две части.

Следователи выясняют причину крушения. Они нашли бортовые самописцы.

[Хардип Сингх Пури, министр гражданской авиации Индии]:

«Мы извлекли два «чёрных ящика». Желательно не строить никаких предположений, поскольку все данные, необходимые для расследования, содержатся в этих «чёрных ящиках». Я уверен, что какова бы ни была причина (крушения), мы всё узнаем».

У следователей есть запись разговоров пилотов, а также их переговоры с авиадиспетчерами.

[Арун Кумар, сотрудник министерства гражданской авиации]:

«Поскольку это был самолёт компании Boeing, и она сделала оборудование, следственная группа связалась с её представителями. Они тоже будут участвовать в расследовании».

Это самая смертоносная авиакатастрофа в Индии за последние 10 лет.

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