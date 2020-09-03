ООН: в Судане из-за наводнений царит антисанитария

Рекордно сильные наводнения в Судане разрушили инфраструктуру, перекрыв путь для поставок гуманитарной помощи и мешая людям..

Рекордно сильные наводнения в Судане разрушили инфраструктуру, перекрыв путь для поставок гуманитарной помощи и мешая людям защищаться от COVID-19. Об этом предупреждает ООН.

Наводнения были вызваны сильными дождями. Уровень воды в Ниле поднялся выше 17 метров – такого в стране не видели 100 лет. Десятки человек погибли, разрушены тысячи домов.

Среди пострадавших около 125 тысяч человек – это беженцы или внутренние переселенцы.

[Шабия Манту, сотрудница УВКБ ООН]:

«Дороги размыло, по ним не проехать, поэтому теперь очень сложно доставлять гуманитарную помощь в некоторые общины».

Кроме того, по данным ООН, около 2000 источников воды, жизненно важных в условиях пандемии коронавируса, загрязнены либо не функционируют.

[Шабия Манту, сотрудница УВКБ ООН]:

«Уровень гигиены и санитарии резко упал из-за затопленных туалетов и загрязнённых источников воды. В итоге люди не могут принимать необходимых мер профилактики COVID-19, например – регулярно мыть руки».

По данным ООН, наводнение в Судане разрушило 37 тысяч домов. Ещё 39 тысяч повреждены. В столице Хартум ввели чрезвычайное положение. Там стихийное бедствие затронуло более 20 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: