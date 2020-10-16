Правительство Японии разрешит слить заражённую воду с АЭС «Фукусима» в море

Правительств Японии решило слить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в море. Как ожидается, официально об..

Правительств Японии решило слить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в море. Как ожидается, официально об этом объявят в течение месяца.

Спикер Кабинета министров Японии Кацунобу Като сказал, что правительство постарается утвердить все нюансы как можно скорее.

[Кацунобу Като, спикер Кабинета министров Японии]:

«Мы не можем постоянно откладывать решение по вопросу отработанной воды, чтобы не задерживать процесс остановки атомной электростанции «Фукусима-дайити». Мы активизируем обсуждения внутри правительства. Решение будет своевременным и ответственным».

Как сообщает компания-оператор АЭС Tokyo Electric, с момента аварии на станции в 2011 году было собрано уже более миллиона тонн заражённой воды. И это пока одна из самых острых проблем в процессе остановки реакторов, поскольку воду негде хранить.

Как ожидается, операция по отключению АЭС и очистке территории может занять десятилетия. Однако общественность снова обратила внимание на проблему на фоне подготовки к Олимпиаде. Спортивное мероприятие состоится в Токио летом следующего года. И некоторые состязания будут проходить менее чем в 60 километрах от АЭС.

Между тем, на стадионе Иокогамы проводят тестовые бейсбольные матчи при заполненности трибун на 80%. Так власти пытаются проверить действенность мер безопасности при COVID-19 на крупных мероприятиях в преддверии Игр. Пока допустимая заполняемость на стадионах Японии составляет 50%.

Меры включают измерение температуры всем зрителям и установку средств для дезинфекции по территории стадиона. Кроме того, у каждого посетителя берут контактную информацию, чтобы связаться с ним в случае масштабной вспышки.

Также посетителей просят меньше кричать и не вставать со своих мест, а между рядов больше не ходят торговцы с закусками и напитками.

Если испытания будут успешными, то число зрителей разрешат увеличить всем профессиональным стадионам Японии.

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