В Великобритании тестируют приложение для социального дистанцирования

Британский оператор железнодорожной инфраструктуры Network Rail тестирует новое приложение для смартфонов, которое помогает соблюдать социальную дистанцию. Когда один пользователь слишком близко подходит к другому, приложение издаёт короткий сигнал и показывает предупреждение на экране.

Программа может работать без подключения к Интернету. Через Bluetooth она обнаруживает другие устройства и измеряет расстояние.

[Мартин Фробишер, сотрудник компании Network Rail]:

«Это как непрерывно работающая цифровая рулетка. Она измеряет расстояние между людьми, но не отслеживает их местоположение. Никаких записей не ведётся, это просто непрерывно работающая рулетка с постоянным оповещением».

Программу разработал лондонский стартап Hack Partners, работающий в сфере железнодорожных технологий. Приложение постоянно транслирует ультразвуковой сигнал для расчёта расстояния между устройствами. А об опасности оно оповещает свистом.

[Ривер Теймур Бейг, основатель компании Hack Partners]:

«Мы подбирали специфическую частоту звукового сигнала и специфическую мелодию. На любой другой шум мы не обращаем внимания. Поэтому приложение может работать и в тихой обстановке, и в шумной, например, на вокзале, в аэропорту или в многолюдном офисе, где все разговаривают, поскольку оно не учитывает этот шум. Оно ищет сигнал на определённой частоте».

В компании применяют и другие меры безопасности: сотрудникам измеряют температуру, также в помещениях стоят дозаторы с дезинфицирующим средством для рук.

[Мартин Фробишер, сотрудник компании Network Rail]:

«Мы понимали, что нам нужны какие-то дополнительные меры, потому что легко ослабить бдительность и подойти слишком близко друг к другу. А благодаря приложению можно быть спокойным, поскольку оно предупреждает людей, если расстояние сокращается».

Программу можно устанавливать на айфоны, но скоро разработают версию и для смартфонов с системой Android. Также в ближайшее время приложение может появиться в магазинах App Store и Google Play.

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