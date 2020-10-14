В Великобритании испытывают беспилотные авто, подключенные к мобильной связи 5G

По автополигону Милбрук в Великобритании едет беспилотный автомобиль. Автономная система ориентируется в окружающем мире с помощью..

По автополигону Милбрук в Великобритании едет беспилотный автомобиль. Автономная система ориентируется в окружающем мире с помощью камер и датчиков. Но если подключить бортовой компьютер к высокоскоростному Интернету, автомобиль будет получать информацию об общей ситуации на дороге в режиме реального времени.

Британские специалисты проверяют, как эта функция работает с помощью мобильной связи 5G.

[Гарри Стонтон, технолог лаборатории RACE]:

«Инфраструктура, светофоры, дорожные знаки, центры управления будут напрямую сообщать вашему автомобилю, что на следующем повороте стоит сломанная машина или не работает светофор».

Перед испытаниями здесь установили шесть десятков антенн, на которых закреплено почти 90 радиомодулей.

[Пол Сениор, директор компании Dense Air]:

«В этой небольшой области мы создали сверхплотную сотовую сеть, чтобы получить максимальный результат. Чем лучше покрытие, тем выше скорость».

Специалисты обещают, что 5G обеспечит меньшую задержку сигнала во время связи. Чтобы проверить это, на полигон выезжает вторая машина. Она развивает скорость в 260 километров в час. После этого пассажиры обоих автомобилей связываются с помощью видеозвонка. Изображение на экране идеальное. Скорость соединения достигла 1,6 гигабита в секунду.

[Питер Стокер, инженер компании «Милбрук»]:

«Как ни удивительно, главным пользователем этой функции будет не автомобильный транспорт. Это предназначено для высокоскоростной железной дороги. Перед нами стоял вопрос: сможем ли мы отправлять один гигабит в секунду с движущегося транспортного средства на скорости 260 километров в час».

Исследователи считают, что высокоскоростной Интернет откроет ещё много полезных возможностей.

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