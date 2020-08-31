На Тайване беспилотные автобусы испытывают на пассажирах

Этот беспилотный автобус отправляется в рейс по реальному маршруту в Нью-Тайбэе. Он перевозит пассажиров с полуночи..

Этот беспилотный автобус отправляется в рейс по реальному маршруту в Нью-Тайбэе. Он перевозит пассажиров с полуночи до 2 часов 30 минут. Пока это только испытания, и на водительском кресле сидит оператор. [Лю Цяцзин, сотрудник компании Kingwaytek Technology]:«На автобусе установлено несколько датчиков, которые наблюдают за происходящим вокруг и помогают бортовому компьютеру принимать решения».

Автобус самостоятельно двигается по прямой, поворачивает, а также тормозит перед светофорами. Он оснащён девятью видеокамерами, радарами и лидаром. Вдоль маршрута автобуса также установлены датчики, которые помогают ему ориентироваться.

[Хуан Лия, директор Транспортного департамента Нью-Тайбэя]:«Транспортной отрасли не хватает водителей. Мы надеемся использовать такую технологию для расширения услуг общественного транспорта».

Пассажирам немного непривычно, но почти все места заняты.

[пассажир]:

«Нереальное ощущение. Обычно пассажиры знают, что их жизнь в руках водителя. Но теперь сам автобус заботится о пассажирах. Такое чувство сложно описать, но могу сказать, что потрясён». [пассажир]:

«Думаю, этот автобус надёжен. Он идёт даже более плавно, чем автобус с живым водителем. Нет резких движений. Он очень плавно трогается с места».

Беспилотные автобусы планируют использовать на ночных рейсах по городским маршрутам, а также для перевозки пассажиров в сельские районы.

Тестирование проходит и в других городах Тайваня.

Короткая ссылка на эту страницу: