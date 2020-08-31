Телеканал NTD

На Тайване беспилотные автобусы испытывают на пассажирах

На Тайване беспилотные автобусы испытывают на пассажирах

Этот беспилотный автобус отправляется в рейс по реальному маршруту в Нью-Тайбэе. Он перевозит пассажиров с полуночи..

Дата загрузки: 2020-08-31

Этот беспилотный автобус отправляется в рейс по реальному маршруту в Нью-Тайбэе. Он перевозит пассажиров с полуночи до 2 часов 30 минут. Пока это только испытания, и на водительском кресле сидит оператор.

[Лю Цяцзин, сотрудник компании Kingwaytek Technology]:
«На автобусе установлено несколько датчиков, которые наблюдают за происходящим вокруг и помогают бортовому компьютеру принимать решения».

Автобус самостоятельно двигается по прямой, поворачивает, а также тормозит перед светофорами. Он оснащён девятью видеокамерами, радарами и лидаром. Вдоль маршрута автобуса также установлены датчики, которые помогают ему ориентироваться.

[Хуан Лия, директор Транспортного департамента Нью-Тайбэя]:
«Транспортной отрасли не хватает водителей. Мы надеемся использовать такую технологию для расширения услуг общественного транспорта».

Пассажирам немного непривычно, но почти все места заняты.

[пассажир]:
«Нереальное ощущение. Обычно пассажиры знают, что их жизнь в руках водителя. Но теперь сам автобус заботится о пассажирах. Такое чувство сложно описать, но могу сказать, что потрясён».

[пассажир]:
«Думаю, этот автобус надёжен. Он идёт даже более плавно, чем автобус с живым водителем. Нет резких движений. Он очень плавно трогается с места».

Беспилотные автобусы планируют использовать на ночных рейсах по городским маршрутам, а также для перевозки пассажиров в сельские районы.

Тестирование проходит и в других городах Тайваня.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне