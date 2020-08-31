На Тайване беспилотные автобусы испытывают на пассажирах
Этот беспилотный автобус отправляется в рейс по реальному маршруту в Нью-Тайбэе. Он перевозит пассажиров с полуночи..
Дата загрузки: 2020-08-31
«На автобусе установлено несколько датчиков, которые наблюдают за происходящим вокруг и помогают бортовому компьютеру принимать решения».
Автобус самостоятельно двигается по прямой, поворачивает, а также тормозит перед светофорами. Он оснащён девятью видеокамерами, радарами и лидаром. Вдоль маршрута автобуса также установлены датчики, которые помогают ему ориентироваться.[Хуан Лия, директор Транспортного департамента Нью-Тайбэя]:
«Транспортной отрасли не хватает водителей. Мы надеемся использовать такую технологию для расширения услуг общественного транспорта».
Пассажирам немного непривычно, но почти все места заняты.
[пассажир]:
«Нереальное ощущение. Обычно пассажиры знают, что их жизнь в руках водителя. Но теперь сам автобус заботится о пассажирах. Такое чувство сложно описать, но могу сказать, что потрясён».
[пассажир]:
«Думаю, этот автобус надёжен. Он идёт даже более плавно, чем автобус с живым водителем. Нет резких движений. Он очень плавно трогается с места».
Беспилотные автобусы планируют использовать на ночных рейсах по городским маршрутам, а также для перевозки пассажиров в сельские районы.
Тестирование проходит и в других городах Тайваня.
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