Нападение на школу в Камеруне: погибших уже семеро

Число детей, погибших в результате нападения на школу в Камеруне, возросло до семи. В воскресенье от..

[Клод Нгване, отец погибшей]:

«Вчера я держал Ренни. Я говорил ей: «Пожалуйста, не расстраивай меня, не умирай». Она сказала, что не расстроит. Я так верил в неё… Теперь она умерла. Я знаю, что она боролась за жизнь. Если бы она не боролась, то умерла бы сразу на месте, где в неё стреляли. Но она боролась».

Число детей, погибших в результате нападения на школу в Камеруне, возросло до семи. В воскресенье от огнестрельных ранений скончалась 12-летняя девочка. Ещё двенадцать школьников остаются в больницах.

Трагедия произошла в городе Кумба в Юго-Западном регионе в субботу. Вооружённые люди в гражданской одежде приехали на мотоциклах, ворвались в здание школы и открыли огонь. Некоторые раненые дети выпрыгивали из окон второго этажа.

[школьник]:

«Люди кричали и плакали. Хуже всего было, когда нападавшие забрались на крышу. Они стреляли оттуда больше всего. В то время я ещё не знал, что они кого-то убили.. Потом они убежали. Прямо перед этим я увидел мёртвых, лежащих здесь».

Ответственность за нападение не взяла ни одна из вооружённых группировок.

В Камеруне с 2017 года не прекращается противостояние между повстанцами-сеперататистами и правительственными силами. Англоязычные северо-западные и юго-западные регионы начали выступать за независимость, заявляя, что франкоязычное большинство ущемляет их права.

То, что начиналось как протесты, переросло в насилие с обеих сторон. За три года было убито более 3000 человек, около полумиллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Правительство страны обвиняют в том, что оно ничего не делает, чтобы прекратить конфликт.

[Клод Нгване, отец погибшей]:

«Я предпочёл бы, чтобы мои дети не ходили в школу, учитывая нынешнюю непонятную обстановку. Правительство никак не помогает. Виновны власти. Им следует признать, что они не смогли победить в этой войне. Они правят, а мы страдаем. Им хватает денег, а на нас им наплевать».

В сентябре прошлого года власти Камеруна пытались начать с повстанцами национальный диалог. Однако те его бойкотировали, и противостояние вспыхнуло с новой силой. С тех пор в стране продолжается кровопролитие. Города и деревни опустели, некоторые школы закрылись.

После нападения на школу в Кумбе местные жители вышли на протест против насилия.

Короткая ссылка на эту страницу: