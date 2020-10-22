В Афганистане 15 человек погибли в давке у пакистанского консульства

В Афганистане в давке возле пакистанского консульства погибло не менее 15 человек. Инцидент произошёл в городе..

В Афганистане в давке возле пакистанского консульства погибло не менее 15 человек. Инцидент произошёл в городе Джелалабад.

Около 3000 человек пытались получить жетоны, необходимые для заявлений на пакистанские визы. Ажиотаж возник потому, что последние 7 месяцев граница была закрыта из-за пандемии.

Толпящиеся стихийно заняли спортивную площадку возле консульства, что в результате переросло в давку.

Среди погибших – 11 женщин. Также более десятка человек пострадали, в том числе пожилые люди.

[Аладдин Кхан, пострадавший в давке]:

«Когда началась давка, те, кто послабее, оказались на земле, а те, кто посильнее, выбрались из толпы. Там также были женщины, их тоже задавили. Некоторые критикуют нас за получение пакистанской визы, но я хочу поехать в Пакистан на лечение».

Посольство Пакистана в Кабуле выразило «глубокое сожаление» из-за произошедшего, но власти отметили, что ответственность за эту трагедию лежит на афганских властях.

Протяжённость границы между Афганистаном и Пакистаном – 2600 километров. Ежегодно десятки тысяч афганцев ездят в соседнюю страну лечиться, получать образование и работать.

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