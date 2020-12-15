В Великобритании выявили новую разновидность коронавируса

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Согласно предварительным анализам, он распространяется быстрее известных типов. Однако пока..

[Крис Уитти, главный врач Англии]:

«Нет ничего, что указывало бы на отличие симптомов, проблемы с тестированием или на то, что болезнь протекает иначе».

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Согласно предварительным анализам, он распространяется быстрее известных типов. Однако пока нет свидетельств тому, что эта разновидность приводит к более тяжёлому течению болезни.

Специалисты считают, что уже имеющиеся вакцины смогут защитить и от мутировавшего коронавируса. Сейчас он распространяется в основном на юго-востоке Англии. Им заражена примерно тысяча человек.

Британские учёные продолжают исследования. Они также передали данные о новом типе коронавируса Всемирной организации здравоохранения. Её сотрудники тоже считают, что обнаруженная разновидность не опаснее других генетических вариантов. ВОЗ обещает оперативно информировать международное сообщество о результатах исследования.

В Великобритании вакцинация от COVID-19 идёт с 8 декабря. Используют препарат компаний Pfizer и BioNTech. В первую очередь прививки делают людям из групп риска. Процедура бесплатная и добровольная.

Соединённое Королевство стоит на шестом месте в мире по числу заражённых коронавирусом. Количество случаев в стране приближается к двум миллионам, почти 65 тысяч пациентов скончались.

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