Россия пообещала Беларуси военную помощь

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста против результатов выборов. Она была одной из самых..

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста против результатов выборов. Она была одной из самых многолюдных с начала выступлений. По оценкам некоторых журналистов, собралось около 200 тысяч человек.

Люди вышли после того, как днём ранее Александр Лукашенко пообщался с президентом России. По его словам, Москва пообещала ему военную помощь в рамках договора о Союзном государстве в случае внешних военных угроз.

Лидер оппозиции Мария Колесникова призвала наказать всех виновных в насилии в отношении людей. С начала выступлений в стычках с силовиками погибло двое протестующих, около 7000 были арестованы.

[Мария Колесникова, оппозиционный лидер]:

«Все, кто применял насилие к демонстрантам и просто прохожим на улицах, в автозаках и впоследствии в РОВД и СИЗО, должны понести ответственность согласно согласно закону Республики Беларусь».

Протесты начались после выборов 9 августа. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал более 80% голосов. Однако люди считают, что он сфальсифицировал результаты, чтобы остаться на шестой срок. У власти он уже 26 лет.

Тем временем, несколько работников государственной телекомпании страны, Белтелерадиокомпании, уволились в знак солидарности с выступлениями.

[Алексей, корреспондент]:

«Я, к сожалению, ухожу из профессии, которую я искренне люблю и которой посвятил свою свою жизнь». [Александр, оператор]:

«Мы – телевизионщики, нам стыдно за то, что происходит в плане подреза информации, что мы показываем только одну сторону. Мы хотим показывать две стороны, три стороны, четыре стороны».

Светлана Тихановская, которая была главной соперницей Лукашенко на выборах, уехала в соседнюю Литву. При этом она призвала своих сторонников выходить на марши свободы.

В то же время в воскресенье в Минске прошла акция сторонников Лукашенко. Президент выступил перед ними с речью.

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