Изнурительный общенациональный экзамен в Южной Корее осложнила пандемия

В Южной Корее подошло время общенационального экзамена для учеников выпускных классов. Его сдают почти полмиллиона детей...

В Южной Корее подошло время общенационального экзамена для учеников выпускных классов. Его сдают почти полмиллиона детей. В случае успеха школьник сможет поступить в престижный университет.

Однако экзамен очень изнурительный – длится восемь часов. К тому же в этом году он проходит в условиях карантинных мер, вызванных пандемией. Обычно в день экзаменов группа поддержки встречает школьников у ворот и подбадривает их аплодисментами. Сейчас всё проходит в полной тишине.

Власти подготовили более 30 тысяч экзаменационных помещений. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Так школьники смогут соблюдать социальную дистанцию.

[старшеклассник]:

«В школе нам приходится носить маску для лица, поэтому трудно дышать. Учиться в этом году очень трудно».

В стране также подготовили изолированные экзаменационные помещения для 40 школьников, у которых выявили коронавирус. Ещё 430 человек находятся на карантине и пока не могут сдать экзамен.

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