Засуха, коронавирус и ураганы: в странах Центральной Америки нечего есть

Томаса живёт в бедном горном посёлке на востоке Гватемалы, в регионе Хокотан на границе с Гондурасом...

Томаса живёт в бедном горном посёлке на востоке Гватемалы, в регионе Хокотан на границе с Гондурасом. Кормить пятерых детей ей помогал небольшой участок земли, где она выращивала кукурузу. Но два недавних урагана уничтожили урожай. Её муж также несколько месяцев без работы – из-за пандемии коронавируса закрылась кофейная плантация, где он трудился.

Дети Томасы плачут от голода и продолжают терять вес. У одного появился хронический кашель.

Чтобы достать зёрен кукурузы, женщина продаёт своих кур. Их осталось пять. Каждая принесёт по 4 доллара.

[Томаса Мендоса, гватемалка]:

«Поскольку нет работы, то иногда мы едим, иногда – нет. Что мне есть, если ничего нет? Говорят же: нет денег – нет еды. <…> Если вокруг есть какие-то животные, мы вынуждены продавать их, иначе у нас нет денег даже на лепёшки».

Хокотан располагается в регионе, который называется «Сухим коридором». Он тянется от южной Мексики до Панамы через Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа. Этот коридор считается одним из самых уязвимых в Западном полушарии с точки зрения сельского хозяйства. Ежегодно здесь случаются засухи.

Недавно по региону также один за другим ударили ураганы «Эта» и «Йота», не оставив местным жителям никаких шансов что-либо вырастить. А из-за эпидемии коронавируса сократились рабочие места, и многие остались без зарплат.

Итог – острая нехватка еды в сельских районах Гватемалы и Гондураса.

[Жорди Раич, глава «Красного Креста» в Центральной Америке]:

«Потеря условий для жизнеобеспечения – будь то в форме небольшого семейного магазина, общин, разрушенных ураганом, или же сельхозполей – конечно же, это влияет на доступ населения к продуктам питания. Многие общины голодают и будут голодать. Поэтому им не остаётся ничего иного, кроме как переместиться в другую часть страны или эмигрировать».

В Гватемале проблема особенно серьёзная. Ураганы нанесли урон пятой части населения страны, это 3 миллиона 700 тысяч человек. Видя масштаб ущерба, власти Гватемалы даже призвали Вашингтон не депортировать гватемальцев, прибывающих в США. Жители Центральной Америки бегут в Соединённые Штаты даже в ещё больших масштабах, чем до пандемии.

Впрочем, возможность уехать есть далеко не у всех. Такое путешествие стоит около 14 тысяч долларов.

[Дамьян Рамирес, гватемалец]:

«Нам нужны зарплаты. Мы не можем мигрировать, потому что на это нужны деньги. Как это сделать без денег? Если бы у меня были деньги, я нашёл бы способ выжить».

В Гватемале около 70% населения задействованы в теневой экономике. Даже до начала пандемии, согласно официальным данным, около 69% населения жили в бедности. В сельской местности процент доходил до 80. Во многих семьях дети уже недоедали в результате почти десяти лет засухи, некоторых пришлось госпитализировать. Теперь же ситуация ещё плачевнее.

По данным Всемирной продовольственной программы, из-за пандемии коронавируса число голодающих на планете к концу года увеличится на 82% – до 270 миллионов человек. И Центральная Америка пострадает больше всего – здесь число нуждающихся в продовольственной помощи возрастёт втрое.

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