Телеканал NTD

ВВП Японии упал до рекордно низких показателей за 40 лет

ВВП Японии упал до рекордно низких показателей за 40 лет

Во втором квартале этого года ВВП Японии сократился до рекордно низких показателей из-за мер, призванных остановить..

Дата загрузки: 2020-08-18

Во втором квартале этого года ВВП Японии сократился до рекордно низких показателей из-за мер, призванных остановить распространение коронавируса.

Так, в апреле и мае произошёл крах в сферах потребления и экспорта. Это оказывает давление на правительство, от которого ждут более решительных мер, чтобы экономика страны не погрузилась в ещё более глубокую рецессию.

В период с апреля по июнь третья по величине экономика мира сократилась на 27,8% в годовом исчислении. Это самый большой спад с 1980 года, когда были получены первые подобные цифры.

Главный удар пришёлся на внутреннее потребление. Здесь спад составил рекордные 8,2%. Это объясняют карантинными мерами.

[Ясутоси Нисимура, министр экономики Японии]:
«Когда в квартале с апреля по июнь ВВП резко сократился, то в апреле и мае мы объявили чрезвычайное положение. Мы искусственно прекратили экономическую деятельность. Результатом этого и стало такое негативное влияние».

Объёмы экспорта сократился на 18,5%. Особенно сильно пострадала автомобильная отрасль, включая такие японские компании, как Mazda и Nissan.

Что касается объёмов инвестиций, то здесь ожидали большего спада в 4,2%. Однако по факту он составил лишь полтора процента благодаря стабильным вливаниям в разработку программного обеспечения.

[Ясутоси Нисимура, министр экономики Японии]:
«Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы экономика после резкого падения в апреле и мае снова вернулась на путь роста».

Министр экономики Японии отметил, что в последнее время наблюдаются признаки восстановления в некоторых отраслях. Так постепенно восстанавливается внутренний рынок потребления.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне