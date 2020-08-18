ВВП Японии упал до рекордно низких показателей за 40 лет
Во втором квартале этого года ВВП Японии сократился до рекордно низких показателей из-за мер, призванных остановить..
Дата загрузки: 2020-08-18
Во втором квартале этого года ВВП Японии сократился до рекордно низких показателей из-за мер, призванных остановить распространение коронавируса.
Так, в апреле и мае произошёл крах в сферах потребления и экспорта. Это оказывает давление на правительство, от которого ждут более решительных мер, чтобы экономика страны не погрузилась в ещё более глубокую рецессию.
В период с апреля по июнь третья по величине экономика мира сократилась на 27,8% в годовом исчислении. Это самый большой спад с 1980 года, когда были получены первые подобные цифры.
Главный удар пришёлся на внутреннее потребление. Здесь спад составил рекордные 8,2%. Это объясняют карантинными мерами.
[Ясутоси Нисимура, министр экономики Японии]:
«Когда в квартале с апреля по июнь ВВП резко сократился, то в апреле и мае мы объявили чрезвычайное положение. Мы искусственно прекратили экономическую деятельность. Результатом этого и стало такое негативное влияние».
Объёмы экспорта сократился на 18,5%. Особенно сильно пострадала автомобильная отрасль, включая такие японские компании, как Mazda и Nissan.
Что касается объёмов инвестиций, то здесь ожидали большего спада в 4,2%. Однако по факту он составил лишь полтора процента благодаря стабильным вливаниям в разработку программного обеспечения.
[Ясутоси Нисимура, министр экономики Японии]:
«Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы экономика после резкого падения в апреле и мае снова вернулась на путь роста».
Министр экономики Японии отметил, что в последнее время наблюдаются признаки восстановления в некоторых отраслях. Так постепенно восстанавливается внутренний рынок потребления.
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