Будущую вакцину Pfizer-Biontech нужно будет хранить при минус 80 градусах по Цельсию

Существующие сети поставок охлаждённых вакцин пока не готовы либо не способны обеспечить быстрое и правильное распространение..

Существующие сети поставок охлаждённых вакцин пока не готовы либо не способны обеспечить быстрое и правильное распространение будущей вакцины Pfizer-Biontech.

Об этом говорит профессор Тоби Питерс из Бирмингемского университета в Великобритании. По его словам, обычно препараты для прививок нужно хранить при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов по Цельсию.

Однако для будущей вакцины, разработанной американской и немецкой компаниями, необходима постоянная температура в минус 80 градусов. При этом поддерживать её нужно начиная с момента создания и до непосредственного ввода препарата в организм человека.

[Тоби Питерс, профессор Бирмингемского университета]:

«Жаркий климат означает, что нужны охлаждающие устройства, и они должны быть более мощными. Однако в развивающихся странах наблюдаются перебои со светом. Там около 30-40% медицинских центров не подключены к электросети. Как привезти туда холодильник? Нужно использовать либо дизельные генераторы, либо солнечную энергию. Также в некоторых странах лишь в 10% их медицинских центров есть работающий холодильник».

Тем временем, жители разных стран в основном положительно реагируют на то, что американо-немецкая вакцина показала очень обнадёживающие результаты и уже скоро поступит в массовое производство.

[житель Лондона]:

«Мы видели официальное сообщение о том, что результаты многообещающие. Но подробностей пока нет. Я хотел бы узнать больше. Но, конечно, когда вакцину разработают, я буду в очереди желающих сделать прививку». [жительница Иордании]:

«Коронавирус плохо отразился на нашей работе, социальной жизни и наших отношениях. Надеюсь, что вакцина будет успешной и вернёт нам нашу прежнюю жизнь. Даже настроение людей изменилось. Мы страдаем от депрессии, ощущаем, что что-то не так. Надеюсь, всё вернётся на круги своя». [житель Мадрида]:

«Они должны прекратить вводить меры, а просто предоставить вакцину. Всё продолжается уже почти год, но вакцины пока нет».

Компании Pfizer и Biontech говорят, что стоимость доз будут ниже среднерыночных. Они также отмечают, что цена будет варьироваться в зависимости от стран и регионов.

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