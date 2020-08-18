Старейший в мире парк миниатюр работает в новых условиях

Старейший в мире парк миниатюр в британском Беконсфилде после отмены карантина работает в новых условиях. Все..

Старейший в мире парк миниатюр в британском Беконсфилде после отмены карантина работает в новых условиях. Все гости должны соблюдать социальную дистанцию, а места, где это невозможно, пока закрыты.

Беконскот – это образец сельской Англии 30-х годов. Деревня уже более 90 лет развлекает посетителей и работала даже во время войны. Но пандемия вынудила её закрыться на три месяца.

Парк миниатюр построил у своего дома местный житель Роланд Каллингем. Ему помогала прислуга: водитель, повар, горничная и садовник.

В деревне бывали даже британские монархи.

[Брайан Ньюман-Смит, директор парка развлечений Беконскот]:

«Её величество королева приезжала три раза, и один раз – за день до своего восьмого дня рождения. У нас есть фотографии королевы Марии и двух принцесс, и нам приятно думать, что им здесь понравилось».

За день парк принимает 700 гостей. В прежние времена их бывало вдвое больше.

[гостья парка миниатюр Беконскот]:

«Во времена неопределённости и стресса замечательно вернуться сюда снова. Можно переосмыслить прошлое, и я так и сделала. Сегодня у меня на душе спокойно, я избавилась от стресса». [гостья парка миниатюр Беконскот]:

«В обычное время я не приехала бы сюда, но из-за ковида и ограничений, думаю, многие сменили интересы и не ездят отдыхать в привычные места. Думаю, это хорошо».

Беконскот состоит из шести деревень, придуманных создателями. Но у самих строений есть прототипы. В парке миниатюр можно увидеть копию железной дороги с тоннелями, стрелками и мостом. Также в Беконскоте есть магазины, мясные лавки и кафе.

Парк развлечений обслуживают 12 человек, а в туристический сезон нанимают ещё 20 сотрудников. Часть доходов идёт на благотворительность.

Короткая ссылка на эту страницу: