ОПЕК прогнозирует замедление спроса на нефть к концу 30-х годов

Мировой спрос на нефть в 30-х годах этого столетия перестанет расти и, возможно, даже начнёт снижаться. С таким прогнозом выступила Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Это будет серьёзным сдвигом для группы производителей, который отражает длительное влияние кризиса коронавируса на экономику и потребительские привычки.

Оценку будущего спроса ОПЕК представила в своём глобальном обзоре за 2020 год. И она совпадает с другими прогнозами, согласно которым пандемия станет поворотным моментом для сферы нефтепереработки.

По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, потребление нефти к 2030 году вырастет до 107 миллионов 200 тысяч баррелей в сутки. Сейчас оно составляет 90 миллионов 700 тысяч баррелей. При этом в прошлом году прогноз на 30-й год был на один миллион 100 тысяч баррелей выше. А в 2007 году ожидали, что к концу этого десятилетия спрос вырастет более чем на 10 миллионов баррелей в сутки.

[Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК]:

«Учитывая, что COVID-19 планируют сдержать уже в следующем году, спрос на нефть должен частично восстановиться и увеличиться почти на 10 миллионов баррелей в сутки. К 2045 году он увеличится до 109 миллионов баррелей. В странах Организации экономического сотрудничества и развития к середине этого десятилетия спрос остановится примерно на 47 миллионах баррелей. Потом начнётся долгосрочный спад до 35 миллионов баррелей в сутки к 2045 году».

В то время как использование нефти в качестве топлива для автомобилей, грузовиков и промышленности восстановится по мере восстановления экономик, ОПЕК выразила обеспокоенность, что на рост частично может повлиять переход многих компаний на работу на дому, а также повышение спроса на электромобили.

Кроме того, ещё до пандемии картель пристально следил за изменениями в сфере альтернативных источников энергии.

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