Дизайнер Эли Сааб – о последствиях взрыва в Бейруте: «Это напомнило гражданскую войну»

Несколько минут казались вечностью. Таковы воспоминания ливанского дизайнера Эли Сааба о смертоносном взрыве, который прогремел в Бейруте 4 августа. В тот момент 56-летний модельер стоял на пороге своего дома. А недалеко в его ателье трудились 200 работников, включая его сына.

[Эли Сааб, дизайнер]:

«Я увидел сына всего в крови и не мог в это поверить. Я сказал себе, что он, хотя и ранен, но слава Богу, уцелел. На его голове и руках были порезы. Прошло 15 минут, но мне казалось, что они тянулись два дня».

В результате взрыва в порту 178 человек погибли, около 6000 были ранены. Сааб-младший говорит, что были серьёзно повреждены их предприятие в центре Бейрута и дом в нескольких сотнях метров от порта.

[Эли Сааб младший, сын Эли Сааба]:

«Мы видели разрушения в доме, обломки, людей на улицах, которые не знали, что делать, машины. И мы не понимали, произойдёт ли что-то ещё. Мы звонили и узнавали, все ли в порядке. Нам говорили, что кто-то погиб, кто-то ранен или пропал без вести». [Эли Сааб, дизайнер]:

«Это напомнило гражданскую войну. Тот же запах, та же грязь, те же разбитые стёкла. Мы не хотели к этому возвращаться. Было бы лучше без этого».

При этом дизайнер говорит, что не собирается покидать Ливан. Он планирует трудиться, чтобы успеть подготовить коллекцию к сентябрьским показам в Париже.

[Эли Сааб, дизайнер]:

«Слава Богу, мы живы, и нам нужно продолжать, нельзя останавливаться. Нужно включать амбиции, каждый день принимать как вызов. Нельзя остановиться и расслабиться».

Помимо предприятий Сааба, взрыв разрушил магазины и ателье ещё двух ливанских дизайнеров: Зухаира Мурада и Рабиха Кайруза. Последний также был тяжело ранен.

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