Под руинами в Бейруте, возможно, находится живой человек

Спустя месяц после взрывов в Бейруте спасатели обнаружили признаки того, что под завалами есть кто-то живой...

Спустя месяц после взрывов в Бейруте спасатели обнаружили признаки того, что под завалами есть кто-то живой. Это почувствовала служебная собака, которую пустили проверить руины. Разрушенное здание находится в жилом районе рядом с портом, где произошла катастрофа.

Спасатели вернулись к завалам со специальным оборудованием. Собака снова подала сигнал о присутствии кого-то живого. Высокочувствительный аппарат тоже обнаружил признаки жизни.

[Эдди Битар, спасатель]:

«Он уловил пульс, кто-то делает 18 вздохов в минуту. Датчик температуры обнаружил тепло. Поэтому всё это указывает на возможность того, что кто-то выжил».

Вместе с ливанскими специалистами операцию проводят спасатели из Чили. Им также помогают местные волонтёры и члены гражданской обороны. При этом спасательные работы пришлось приостановить.

[Михель Аль-Мур, спасатель]:

«Учитывая ситуацию, мы прекратили все работы, поскольку повреждённые стены могут упасть на спасателей. По камерам мы видим, что стены сместились на два сантиметра, поэтому десять человек оказались в опасности. Я не хочу рисковать ни одним из них».

Спасательные работы продолжатся, когда к завалам прибудет подъёмный кран.

Катастрофа в порту Бейрута произошла 4 августа. Взорвалась аммиачная селитра. Погибли 190 человек, 6000 пострадали. 300 тысяч жителей лишились крова.

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