Тунисский дизайнер сочетает местные ткани и экологичную моду

На восходе солнца тунисский дизайнер Шамс Эддин Мешри приезжает в город Махдия на морском побережье. Он..

На восходе солнца тунисский дизайнер Шамс Эддин Мешри приезжает в город Махдия на морском побережье. Он преодолел 200 километров с одной целью – найти ткань ручного производства, которая нужна ему для зимней коллекции.

Такую можно отыскать в лабиринте из улочек старого города. Там работает Мохамед Исмаил. Мешри уже сотрудничал с ним. И результат его очень порадовал.

[Шамс Эддин Мешри, дизайнер]:«Люди не могли поверить, что это тунисская ткань. Она очень качественная. Это доказывает, что здесь, в Тунисе, мы можем создавать очень качественные ткани».

Для Мешри эта мастерская особенная, ведь Исмаил профессионально создаёт шёлковую и шерстяную ткани последние 47 лет.

[Мохамед Исмаил, производитель ткани]:«Эта работа у нас в крови… это наше ДНК. Эта работа охватила несколько поколений и для моей семьи она очень ценна».

Мешри создаёт свои наряды, используя качественные материалы местного производства. Не забывает и о защите экологии.

Например, перерабатывает старые ненужные материалы, применяя их в своей одежде и совмещая с новыми тканями.

[Шамс Эддин Мешри, дизайнер]:«Это первый бренд в Тунисе, который очень чётко и рьяно относится к вопросу переработки и экологичной моды».

Некоторые платья дизайнера сделаны из тканей 60-80-х годов прошлого века. Некоторые – переработанная одежда из секонд-хендов.

В итоге наряды получаются не только стильными, но и доступными. Цены на 10-40% ниже, чем у аналогичных брендов.

[Шамс Эддин Мешри, дизайнер]:«Мода – это способ отдать дань уважения местным материалам, которые создаются вручную. В Тунисе можно найти бесценные ресурсы, которые пока не оценили по достоинству».

Дизайнер говорит, что экологичная мода в будущем станет ещё более популярной, особенно учитывая интерес к ней среди молодёжи.

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