«Умные» автобусные остановки в Сеуле измеряют пассажирам температуру
В Сеуле появились «умные» автобусные остановки, которые должны помочь уменьшить распространение коронавируса. На входе тепловизор измеряет..
Дата загрузки: 2020-08-20
В Сеуле появились «умные» автобусные остановки, которые должны помочь уменьшить распространение коронавируса. На входе тепловизор измеряет людям температуру, и, если она нормальная, открывается дверь.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: