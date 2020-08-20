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«Умные» автобусные остановки в Сеуле измеряют пассажирам температуру

«Умные» автобусные остановки в Сеуле измеряют пассажирам температуру

В Сеуле появились «умные» автобусные остановки, которые должны помочь уменьшить распространение коронавируса. На входе тепловизор измеряет..

Дата загрузки: 2020-08-20

В Сеуле появились «умные» автобусные остановки, которые должны помочь уменьшить распространение коронавируса. На входе тепловизор измеряет людям температуру, и, если она нормальная, открывается дверь.
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