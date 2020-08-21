В Тель-Авиве открыли кинотеатр на воде
У жителей Тель-Авива снова появилась возможность сходить в кино. А точнее – сплавать. В израильском мегаполисе..
Дата загрузки: 2020-08-21
Вместо зрительного зала – воды озера в парке Яркон. Кресла расположены на катамаранах, которых здесь 70. Плавсредства позволяют обеспечивать социальное дистанцирование. Обычные кинотеатры в Израиле остаются закрытыми из-за карантинных мер.
Тестовый показ посетило около 200 человек. Демонстрировали семейную комедию «Приключения Паддингтона 2».
[жительница Тель-Авива]:
«Это был впечатляющий вечер. Здорово смотреть кино в коронавирусном стиле. Мы отлично провели время всей семьёй. Хорошая идея, Тель-Авив».
[жительница Тель-Авива]:
«Из-за «короны» мы лишились кино, театров – всего. Поэтому Тель-Авив подарил нам этот чудесный вечер».
Последнюю неделю лета здесь будут демонстрировать по два фильма каждый вечер.
Успешно сдержав эпидемию COVID-19 в мае, сейчас Израиль пытается справиться со второй волной. В стране в целом было выявлено почти 100 тысяч случаев заражения, около 800 человек скончались.
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