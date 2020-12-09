Выставка «Сумки: от и до» открывается в Лондоне

В Лондоне открывается выставка, полностью посвящённая сумкам. Она так и называется – «Сумки: от и до»...

В Лондоне открывается выставка, полностью посвящённая сумкам. Она так и называется – «Сумки: от и до».

Посетители смогут увидеть 300 экспонатов: от министерского ящика бывшего британского премьера Уинстона Черчилля до сумочки Fendi экранной героини Сары Джессики Паркер.

В общей сложности все предметы разделены на три категории: «Функционал и практичность», «Статус и самовыражение», «Дизайн и производство».

[Люсия Сави, куратор выставки]:

«Выставка исследует функционал, символическое значение, дизайн и процесс изготовления сумок за несколько столетий. Самый ранний экспонат на выставке относится к XVI веку. И мы проходим весь путь вплоть до сегодняшних дней».

Изначально выставка должна была начаться в апреле. Однако из-за пандемии открытие пришлось отложить.

[Люсия Сави, куратор выставки]:

«Мне кажется, люди с нетерпением ждут того момента, когда можно будет выйти из дома, особенно после второго карантина, и прийти в музеи посмотреть на разные выставки, включая, конечно, выставку сумок. В музее очень безопасно. И очень приятно, когда не смотришь на экспонаты через экран, а видишь их вживую».

Экспонаты выделили всемирно известные модные дома и бренды, включая Fendi, Prada и Karl Lagerfeld. Также можно увидеть знаковые модели, например, первую сумку «Биркин» от Hermes, или сумочки Mulberry из частных коллекций моделей Алексы Чанг и Кейт Мосс.

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