Климатический саммит в этом году состоялся онлайн

В этом году исполняется пять лет с момента подписания Парижского климатического соглашения. И мировые лидеры снова..

В этом году исполняется пять лет с момента подписания Парижского климатического соглашения. И мировые лидеры снова собрались, чтобы обсудить глобальное потепление и вопросы выбросов СО2 в атмосферу.

В этот раз из-за пандемии встреча проходила онлайн. Свои речи зачитали около 70 президентов и глав правительств.

Главной идеей многих выступлений стал призыв использовать планы помощи по восстановлению после пандемии для перехода на более «зелёные» источники энергии.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«План восстановления после COVID-19 – это чрезвычайно «зеленый» план, который позволит нам инвестировать в модернизацию тепловых электростанций и электромобили».

Стоит отметить, что за день до саммита лидеры ЕС согласовали новые климатические цели для блока. Так они решили сократить выбросы СО2, по меньшей мере, на 55% до 2030 года. До этого целью было 40%.

А уже к 2050 году ЕС намеревается добиться нулевых выбросов СО2.

Именно эту дату некоторые учёные называют критической, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата.

Впрочем, не все учёные и политики придерживаются такой же точки зрения. Некоторые считают, что изменение климата – это естественный процесс, и что влияние на него СО2 и деятельности человека в целом не доказано. Так, на протяжении истории климат на Земле постоянно менялся.

Стоит также отметить, что Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения, назвав его катастрофическим для экономики страны. По его словам, соглашение лишило бы его страну тысяч рабочих мест, при этом перенаправило бы средства самым крупным загрязнителям экологии, включая Китай. При этом администрация Трампа не раз говорила, что делает гораздо больше для защиты окружающей среды не в рамках соглашения.

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