Прозрачные туалеты установили в Токио для чистоты и безопасности

Тихий и уютный парк в центре Токио. Беговые дорожки, детская площадка... И это сооружение из прозрачного..

Тихий и уютный парк в центре Токио. Беговые дорожки, детская площадка… И это сооружение из прозрачного стекла – не менее нужное в общественном пространстве. При ближайшем рассмотрении становится понятно: это туалет.

Но кто отважится таким воспользоваться? Смельчаков ждёт сюрприз: стены, оказывается, из умного стекла. Когда запираешь дверь, они перестают быть прозрачными.

Цель проекта – повысить доверие японцев к общественным туалетам. Разработчики уверены, что прозрачные уборные выглядят безопаснее. Кроме того, стимулируют людей оставлять после себя более чистую среду.

[жительница Токио]:

«Я часто пользуюсь общественными туалетами. Тут сразу видно: внутри нет подозрительных людей. Я могу даже разрешить детям одним зайти внутрь, дожидаясь их снаружи». [жительница Фукуоки]:

«Это здорово, вижу, что там очень чисто. Но мне пока неловко».

Проект создал местный некоммерческий фонд. В разработке участвовали 16 дизайнеров и архитекторов. В их числе Тадао Андо и Кенго Кума – обладатели Притцкеровской премии, самой престижной в мире архитектуры.

[Хаято Ханаока, программный директор проекта]:

«Мы хотели представить людям новую концепцию общественных туалетов и того, как они должны выглядеть. Надеюсь, это станет образцом для Японии и всего мира».

Пока умные туалеты установили в двух столичных парках. Всего в рамках проекта планируется модернизировать 17 общественных уборных.

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